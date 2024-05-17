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Глава Туапсинского района рассказал об атаке НПЗ украинскими беспилотниками

Предприятия, детские сады и школы в Туапсе работают в штатном режиме. Об этом заявил глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram-канале.

«Целью киевского режима было нанести урон гражданской инфраструктуре и посеять панику среди нашего населения. Отдать должное, туапсинцы на провокации не поддались», — прокомментировал атаку глава муниципалитета.

Рано утром 17 мая Туапсинский НПЗ был атакован двумя беспилотниками. Они упали на территории завода, из-за чего произошел пожар. Ликвидировать возгорание удалось через три часа. Господин Бойко уточнил, что пострадавших в результате атак и пожара нет. Глава района попросил жителей не выкладывать фото и видео работы российских военных.