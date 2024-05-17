Глава Туапсинского района рассказал об атаке НПЗ украинскими беспилотниками

Рано утром 17 мая Туапсинский НПЗ был атакован двумя беспилотниками. Они упали на территории завода, из-за чего произошел пожар. Ликвидировать возгорание удалось через три часа. Господин Бойко уточнил, что пострадавших в результате атак и пожара нет. Глава района попросил жителей не выкладывать фото и видео работы российских военных.