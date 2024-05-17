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Зеленский назвал предложенное Францией олимпийское перемирие «неживой историей»

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Украина считает инициативу олимпийского перемирия, выдвинутую президентом Франции Эмманюэлем Макроном, «неживой историей». С таким утверждением выступил президент Украины Владимир Зеленский в общении с украинскими журналистами.

Источник: Reuters

«У нас уже было прекращение огня Есть риск — кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? Так что я не знаю деталей. Для меня пока это звучит, как неживая история», — цитирует Зеленского агентство РБК-Украина.

Ранее Макрон в эфире телеканала BFMTV заявил, что намерен добиться прекращения огня во всех текущих конфликтах на время Олимпийских игр в Париже и будет привлекать к этой работе партнеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял об отсутствии официальных предложений от Франции по перемириям на время Олимпийских игр. При этом он отмечал, что киевский режим использует такие идеи и инициативы для попыток перегруппироваться и перевооружиться.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 24 июля по 11 августа.

Макрон Эмманюэль