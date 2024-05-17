Зеленский назвал предложенное Францией олимпийское перемирие «неживой историей»

Ранее Макрон в эфире телеканала BFMTV заявил, что намерен добиться прекращения огня во всех текущих конфликтах на время Олимпийских игр в Париже и будет привлекать к этой работе партнеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял об отсутствии официальных предложений от Франции по перемириям на время Олимпийских игр. При этом он отмечал, что киевский режим использует такие идеи и инициативы для попыток перегруппироваться и перевооружиться.