Глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев покидает свой пост

С 1996 года являлся директором Северо-Западного регионального отделения Российской ассоциации туристических агентств, в 1997 году избран вице-президентом этой ассоциации. В 2012 одновременно с вице-губернатором Петербурга Аллой Маниловой перешел в Министерство культуры РФ, где до 2013 года занимал должность директора департамента туризма и региональной политики. После этого работал в должности заместителя генерального директора Транспортной дирекции Олимпийских игр, а также являлся советником министра культуры РФ. С ноября 2014 года занимал пост заместителя руководителя Федерального агентства по туризму. В июне 2020 года назначен главой комитета по развитию туризма Петербурга.