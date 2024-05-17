Делегация из Краснодара прилетела в Китай

Делегация прибыла в город-побратим Харбин, чтобы принять участие в VIII Российско-китайском ЭКСПО и в 33-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке.
«Между Россией и Китаем уже 75 лет сотрудничества, а у нас с Харбином — более 15. Мы прошли большой путь взаимодействия в разных сферах. От официального партнёрства к доброй дружбе», — написал Наумов.
Глава города подчеркнул, что с Китаем регион реализовал совместные проекты в культуре, образовании и науке.
В ближайшие дни делегация из Краснодара планирует обменяться опытом по развитию городской инфраструктуры с китайскими коллегами.