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Делегация из Краснодара прилетела в Китай

Делегация из Краснодара прилетела в Китай. Об этом сообщил глава краевой столицы Евгений Наумов.

Делегация прибыла в город-побратим Харбин, чтобы принять участие в VIII Российско-китайском ЭКСПО и в 33-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке.

«Между Россией и Китаем уже 75 лет сотрудничества, а у нас с Харбином — более 15. Мы прошли большой путь взаимодействия в разных сферах. От официального партнёрства к доброй дружбе», — написал Наумов.

Глава города подчеркнул, что с Китаем регион реализовал совместные проекты в культуре, образовании и науке.

В ближайшие дни делегация из Краснодара планирует обменяться опытом по развитию городской инфраструктуры с китайскими коллегами.