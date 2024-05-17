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Новая партия может появиться в Казахстане

В текущем году в Казахстане может появиться еще одна политическая партия. Об этом сообщила вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Reuters

На брифинге СЦК журналисты поинтересовались, когда ожидать появления новой партии. По словам Жакселековой, 4 мая Минюст выдал подтверждение о принятии уведомления о намерении создания новой политической партии, а 11 мая был проведен учредительный съезд этой партии.

Согласно закону в течение четырех месяцев мы ожидаем, что после проведения съезда будут представлены документы уже на государственную регистрацию. Далее министерство в установленном законодательством порядке будет проверять документы".

пояснила Жакселекова.

Напомним, в связи с изменениями и дополнениями в законодательство о политических партиях процедура создания партий существенно упрощена:

  • сокращена минимальная численность инициативной группы граждан с 1 тысячи до 700 человек;
  • увеличен срок проведения учредительного съезда с 2 до 3 месяцев;
  • снижен регистрационный порог с 20 до 5 тысяч членов партии;
  • снижена минимальная численность региональных представительств с 600 до 200 человек;
  • увеличен срок формирования филиалов (представительств) партии с 6 месяцев до 1 года.

Также отметим, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано семь политических партий:

  • Партия Amanat;
  • Демократическая партия Казахстана «Ақ жол»;
  • Народная партия Казахстана;
  • Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»;
  • Общенациональная социал-демократическая партия;
  • Казахстанская партия зеленых «Байтақ»;
  • Общественное объединение «Партия Respublica».