Новая партия может появиться в Казахстане

На брифинге СЦК журналисты поинтересовались, когда ожидать появления новой партии. По словам Жакселековой, 4 мая Минюст выдал подтверждение о принятии уведомления о намерении создания новой политической партии, а 11 мая был проведен учредительный съезд этой партии.
Согласно закону в течение четырех месяцев мы ожидаем, что после проведения съезда будут представлены документы уже на государственную регистрацию. Далее министерство в установленном законодательством порядке будет проверять документы".
Напомним, в связи с изменениями и дополнениями в законодательство о политических партиях процедура создания партий существенно упрощена:
- сокращена минимальная численность инициативной группы граждан с 1 тысячи до 700 человек;
- увеличен срок проведения учредительного съезда с 2 до 3 месяцев;
- снижен регистрационный порог с 20 до 5 тысяч членов партии;
- снижена минимальная численность региональных представительств с 600 до 200 человек;
- увеличен срок формирования филиалов (представительств) партии с 6 месяцев до 1 года.
Также отметим, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано семь политических партий:
- Партия Amanat;
- Демократическая партия Казахстана «Ақ жол»;
- Народная партия Казахстана;
- Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»;
- Общенациональная социал-демократическая партия;
- Казахстанская партия зеленых «Байтақ»;
- Общественное объединение «Партия Respublica».