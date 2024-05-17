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Путин пригласил китайских студентов на Конгресс молодых ученых в Сочи

Путин пригласил китайских студентов на Конгресс ученых в Сочи в конце 2024 года.

Источник: © РИА Новости

ХАРБИН, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил китайских студентов на Конгресс молодых учёных в Сочи в конце этого года.

«В конце этого года в Сочи, точнее — на федеральной территории “Сириус”, на юге страны, на побережье Черного моря, будет проведено очередное мероприятие молодых ученых, и мы с удовольствием видели бы там и вас, и представителей молодежных организаций Китая. Это, конечно, прежде всего студенты, волонтеры и так далее», — сказал Путин во время общения с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Путин Владимир