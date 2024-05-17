Губернатор Красноярского края работает на российско-китайском ЭКСПО в Харбине

Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
Выставку в столице китайской провинции Хэйлунцзян и форум межрегионального сотрудничества между регионами России и КНР несколько часов назад открыл президент РФ Владимир Путин. Михаил Котюков работает в Харбине параллельно с главой государства, и сегодня он собирается презентовать коллегам из Поднебесной инвестиционный потенциал Красноярского края.
«У нас сегодня большая программа. Сейчас мы презентуем инвестиционный потенциал регионов, а завтра встречаемся со студентами российских университетов, которые проходят здесь стажировку. В подарок местным библиотекам мы привезли книги нашего легендарного земляка Виктора Петровича Астафьева», — рассказал глава региона.
Добавим, что накануне Китай также прилетел Сенатор от Законодательного Собрания Красноярского края и глава Совет по вопросам развития Сибири при председателе Совета Федерации России Александр Усс. В Харбине он посетил встречу с представителями бизнеса и российских вузов. Целью мероприятия стало создание деловой и научно-технологического центра, ориентированного на развитие индустрии будущего и подготовку специалистов для совместных проектов России и КНР.
На встрече был подписан меморандум между Сибирским федеральным университетом и Хэйлунцзянским университетом. По словам Александра Усса, уже в текущем году более 30 студентов СФУ начнут обучение инженерным специальностям в вузах КНР.