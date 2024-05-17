Губернатор Красноярского края работает на российско-китайском ЭКСПО в Харбине

Добавим, что накануне Китай также прилетел Сенатор от Законодательного Собрания Красноярского края и глава Совет по вопросам развития Сибири при председателе Совета Федерации России Александр Усс. В Харбине он посетил встречу с представителями бизнеса и российских вузов. Целью мероприятия стало создание деловой и научно-технологического центра, ориентированного на развитие индустрии будущего и подготовку специалистов для совместных проектов России и КНР.