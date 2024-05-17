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Майя Санду едет в Германию, ее ждет премия за демократию в 25 000 евро

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Президент Республики Молдова Мапйя Санду 17—18 мая совершает рабочий визит в Федеративную Республику Германия, где проведет встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Олафом Шольцем и председателем Бундестага Бербель Бас.

Источник: Sputnik.md

Помимо переговоров в Берлине, Санду отправится в Лейпциг на церемонию вручения Премии Роберта Блюма за демократию 2024 года, выделенной на 25 000 евро. Премия в этом году будет вручена впервые, награждение проходит под патронатом президента ФРГ.

Премия была присуждена Майе Санду за то, что она «образцово, в духе Роберта Блюма, непоколебимо привержена демократии и европейскому взаимопониманию. В чрезвычайно сложных политических и экономических условиях она демонстрирует мужество, напор и неподкупность в достижении своих политических целей. Она борется за демократизацию и соблюдение принципов верховенства права, а также за интеграцию в Европейский союз».

Это уже вторая премия с денежным вознаграждением, присужденная президенту Молдовы в этом году. В январе Санду получила премию «Тимишоара за европейские ценности» (Timişoara pentru valori europene). К награде прилагалась денежная премия в размере 30 тысяч евро. Позже президент Молдовы заявила, что денежная часть премии будет направлена организации Prietena Mea, занимающейся помощью детям.

Также в ходе своего визита в Германию Майя Санду встретится с молдавскими общинами в Берлине и Франкфурте-на-Майне.