Летом Казахстан представит стратегию по расширению взаимодействия и укреплению международной субъектности Центральной Азии

Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам его встречи с секретарями советов безопасности стран региона.
Токаев рассказал о разработанной Казахстаном стратегии развития региональной кооперации «Центральная Азия — 2040». Приоритеты ее нацелены на расширение пятистороннего взаимодействия и укрепление международной субъектности региона. По словам главы Казахстана, принятие этого документа на саммите в Астане будет иметь концептуальное значение для ЦА.
«Особый характер отношений наших стран закреплен в Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Он выводит стратегическое партнерство на новый уровень. Считаю, что одним из главных итогов саммита в Астане могло бы стать завершение процедуры подписания этого исторического для всех нас договора и его вступление в силу. Актуальным остается дальнейшее институциональное совершенствование нашего пятистороннего формата», — отметил Токаев.
Он также призвал совместно противостоять сторонним силам, стремящимся противопоставить страны региона друг другу и разобщить их.
«У наших стран нет и не должно быть каких-либо вопросов, по которым мы не смогли бы найти взаимоприемлемые решения. Убежден, только синергия общих действий и взаимная поддержка способны открыть дорогу к процветанию наших братских народов», — подчеркнул глава Казахстана.
Напомним, что сегодня Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения и пожелал президенту Казахстана и братскому казахскому народу крепкого здоровья, благополучия и успехов, мира и процветания.