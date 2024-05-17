Летом Казахстан представит стратегию по расширению взаимодействия и укреплению международной субъектности Центральной Азии

«Особый характер отношений наших стран закреплен в Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Он выводит стратегическое партнерство на новый уровень. Считаю, что одним из главных итогов саммита в Астане могло бы стать завершение процедуры подписания этого исторического для всех нас договора и его вступление в силу. Актуальным остается дальнейшее институциональное совершенствование нашего пятистороннего формата», — отметил Токаев.