Путин извинился перед китайцами за неудобства, причиненные его визитом

«Я хочу извиниться перед жителями города за то, что с нашим приездом приняты достаточно жесткие меры обеспечения безопасности. Ну, я не виноват», — сказал российский лидер на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политеха.



Он отметил работу служб безопасности города, назвав ее профессиональной и жесткой.



«Это вызывает определенные неудобства для граждан. Здесь пресса работает. Извините, пожалуйста. Мы скоро уедем. Жизнь вернется в нормальное русло», — добавил президент.



Глава российского государства прибыл в Китай утром 16 мая с официальным визитом на два дня. Первый день глава российского государства провел в Пекине, а сегодня, 17 мая, он отправился в город Харбин, который является административным центром провинции Хэйлунцзян.