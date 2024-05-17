Погранпункт Джурджулешты — Рени на молдавско-украинской границе открылся после ремонта

Для автобусов выделена специально спроектированная полоса. Кроме того, уточнили в ведомстве, пассажирам больше не придется останавливаться на молдавском КПП, поскольку все процедуры контроля будут осуществляться на украинской стороне. Нововведение призвано существенно сократить время ожидания при пересечении границы.