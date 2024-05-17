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Погранпункт Джурджулешты — Рени на молдавско-украинской границе открылся после ремонта

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Пункт пропуска Джурджулешты — Рени на молдавско-украинской границе открылся после ремонта, приемку объекта провели в четверг госсекретари отраслевых министерств Молдовы и Румынии Мирча Пэскэлуцэ и Ионел Скриоштяну, а также замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

Источник: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

«Таможенный пост Джурджулешты — Рени позволит таможенным и пограничным службам Республики Молдова и Украины сотрудничать для облегчения транзита товаров и пассажиров. Проект является результатом совместных усилий Республики Молдова, Украины, Румынии и партнеров из США и ЕС», — уточнили в Таможенной службе Молдовы.

Для автобусов выделена специально спроектированная полоса. Кроме того, уточнили в ведомстве, пассажирам больше не придется останавливаться на молдавском КПП, поскольку все процедуры контроля будут осуществляться на украинской стороне. Нововведение призвано существенно сократить время ожидания при пересечении границы.