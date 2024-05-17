Губернатор представил в заксобрании проект стратегии развития Прикамья до 2035 года

В ходе обсуждения, депутаты отметили, что для достижения стратегической цели СЭР — повышения качества жизни населения — в документе заложено увеличение расходов на развитие человека. «За счет каких эффектов будет достигнут этот показатель?», — поинтересовался председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам заксобрания Алексей Мельников. Дмитрий Махонин пояснил, что главная задача для реализации этой цели — развитие бюджета и повышение инвестиционной активности в крае. «Это позволит увеличить поступления в консолидированный бюджет края, что расширит бюджетные возможности региона и изменит структуру бюджета в пользу расходов на здравоохранение, образование, спорт, культуру, инфраструктуру. Это обеспечит повышение качества жизни, приток в регион квалифицированных специалистов, а также в целом привлекательность региона», — подчеркнул губернатор.