Губернатор представил в заксобрании проект стратегии развития Прикамья до 2035 года

Проект СЭР разработало краевое правительство при участии представителей бизнеса, научного сообщества и общественников.
По словам Дмитрия Махонина, стратегической целью социально-экономического развития Пермского края является повышение качества жизни населения, кроме того, наш край должен сохранить статус региона с высоким промышленным потенциалом, развитыми креативным и инновационным секторами экономики. Стратегическая цель будет достигаться через концентрацию ресурсов по шести приоритетным направлениям: диверсификация базовых секторов экономики, креативная экономика, зеленая экономика, туризм и индустрия гостеприимства, человеческий капитал, пространственное развитие. «Каждое из направлений одинаково важно и по всем из них будет вестись работа», — отметил губернатор.
Наибольший вклад в развитие региона внесут традиционные секторы — обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых. При этом будут развиваться и сферы информационных технологий, строительства, операций с недвижимым имуществом, научной деятельности, цифровая экономика, сфера услуг. «Стратегия предусматривает три этапа реализации, благодаря которым к 2035 году достигнем устойчивого развития региона и сделаем его еще более привлекательным как для жителей, так и для гостей», — рассказал Дмитрий Махонин.
Реализация СЭР позволит к 2035 году усилить рост экономики региона и повысить инвестиционную активность. Так, определены среднегодовые темпы роста по следующим показателям: ВРП по целевому сценарию — 103,6%, индекс производительности труда — 101,7%, инвестиции — 106,5%.
В ходе обсуждения, депутаты отметили, что для достижения стратегической цели СЭР — повышения качества жизни населения — в документе заложено увеличение расходов на развитие человека. «За счет каких эффектов будет достигнут этот показатель?», — поинтересовался председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам заксобрания Алексей Мельников. Дмитрий Махонин пояснил, что главная задача для реализации этой цели — развитие бюджета и повышение инвестиционной активности в крае. «Это позволит увеличить поступления в консолидированный бюджет края, что расширит бюджетные возможности региона и изменит структуру бюджета в пользу расходов на здравоохранение, образование, спорт, культуру, инфраструктуру. Это обеспечит повышение качества жизни, приток в регион квалифицированных специалистов, а также в целом привлекательность региона», — подчеркнул губернатор.
По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, представленная стратегия является важным документом не только для каждого сектора экономики, но и каждого жителя Пермского края. «В сегодняшних непростых условиях краевым властям удаётся вести системную работу и формировать системообразующие документы. Стратегия является основой, планом дальнейших конкретных шагов по развитию Пермского края», — отметил спикер заксобрания. Проект СЭР будет рассмотрен депутатами на пленарном заседании 23 мая, второе чтение пройдет в июне.
После того, как СЭР пройдет краевой парламент, начнется формирование конкретного плана мероприятий по ее реализации, который должен быть завершен к концу 2024 года.