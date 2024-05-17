Гуцан о заслугах Алиханова: регион достиг самообеспеченности по яйцу и мясу

Он также отметил, что главная задача врио губернатора Алексея Беспрозванных — обеспечить стабильную работу и развитие экономики в социальной сфере и инфраструктуры Калининградской области. «Калининградская область для всех нас остаётся одним из ведущих и перспективных регионов нашей страны. Её жители — настоящие граждане своей страны, настоящие патриоты, искренне любящие и болеющие за нашу необъятную Родину», — сказал Александр Гуцан. В заключение он пожелал Беспрозванных «оправдать доверие главы государства и надежды всех жителей области на дальнейшее развитие региона, продолжение той работы, которая была начата и проводилась Антоном Алихановым».