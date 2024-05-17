«Я всегда на связи»: Алиханов пообещал помогать калининградцам неформально

Бывший губернатор Калининградской области, ныне министр промышленности и торговли Антон Алиханов пообещал помогать региону неформально. Об этом он заявил в пятницу, 17 мая, на церемонии представления временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.
«Для меня Калининградская область стала родной. Здесь пошли в школу мои дети, родился мой сын Владимир. Можно сказать, мы теперь калининградцы по праву рождения. Я всегда на связи, готов помогать неформально региону, жителям», — голос Антона Алиханова дрогнул от сдерживаемых эмоций.
Новый министр промышленности и торговли поделился мнением и о врио губернатора Алексее Беспрозванных.
«Грамотный специалист. Надеюсь, что вместе с командой Алексей Сергеевич будет чутко относится к мнениям и запросам людей, продолжит вектор поступательного развития», — прокомментировал Антон Алиханов.