Врио губернатора: Я приложу весь свой опыт, чтобы Калининградская область стала одной из самых лучших

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных пообещал приложить все усилия и опыт для развития региона. Об этом он заявил во время церемонии представления в пятницу, 17 мая.
Хотел бы обратиться к жителям Калининградской области: я приложу весь свой опыт для того, чтобы Калининградская область стала одной из самых лучших, а жители Калининградской области чувствовали себя лучшими жителями России. Хотел бы рассчитывать на вашу поддержку и конструктивное взаимодействие, — отметил Беспрозванных.
Врио губернатора подчеркнул, что назначение на пост — большая честь и ответственность. «Я не понаслышке знаю, что в Калининградской области работают открытые, активные, небезразличные люди. Но честно скажу, что это большие профессионалы, потому что те результаты, которые Калининградская область показывают и в промышленности, и в других направлениях — это одни из самых лучших результатов в Российской Федерации», — заявил он.
Врио губернатора Калининградской области стал бывший заместитель министра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин 15 мая. Выборы губернатора пройдут в сентябре. Прежний глава региона Антон Алиханов стал министром промышленности и торговли РФ.