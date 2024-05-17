Врио губернатора: Я приложу весь свой опыт, чтобы Калининградская область стала одной из самых лучших

Врио губернатора подчеркнул, что назначение на пост — большая честь и ответственность. «Я не понаслышке знаю, что в Калининградской области работают открытые, активные, небезразличные люди. Но честно скажу, что это большие профессионалы, потому что те результаты, которые Калининградская область показывают и в промышленности, и в других направлениях — это одни из самых лучших результатов в Российской Федерации», — заявил он.