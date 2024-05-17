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Вениамин Кондратьев: Казаки Кубани всегда верно служили великой России

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев высоко оценил роль казаков Кубанского казачьего войска, участвующих в специальной военной операции по освобождению жителей Донбасса и Новороссии от бандеровцев.

Источник: РИА "Новости"

— История нашего государства свидетельствует, что казаки Кубани всегда верно служили великой России. Сейчас они продолжают эти традиции, участвуя в боях по освобождению новых территорий страны, — заявил Вениамин Кондратьев, отвечая на вопросы участников проходящего в Сочи форума кубанской журналистики.

Как сообщалось ранее, сейчас боевые задачи на Донбассе и в Новороссии выполняют свыше семи тысяч кубанских казаков. Они служат в воинских частях Вооруженных сил Российской Федерации и в казачьих добровольческих отрядах.