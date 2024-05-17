«Должна уйти в отставку киевская хунта…, которая сделала заложниками всех своих граждан, бросая их на фронт, независимо от возраста и пола. Всех этих персонажей мы знаем, для них люди — это расходный материал. Если киевская хунта остается, то, конечно, это будет отложенный конфликт, который рано или поздно вспыхнет с новой силой», — сказал Аксенов в интервью телеканалу «Миллет».