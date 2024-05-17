Аксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУ

«Должна уйти в отставку киевская хунта…, которая сделала заложниками всех своих граждан, бросая их на фронт, независимо от возраста и пола. Всех этих персонажей мы знаем, для них люди — это расходный материал. Если киевская хунта остается, то, конечно, это будет отложенный конфликт, который рано или поздно вспыхнет с новой силой», — сказал Аксенов в интервью телеканалу «Миллет».
Он также подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы в ходе СВО «каким-то образом сломать украинское государство или навредить народу Украины».
Глава Крыма также выразил уверенность, что под руководством президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина российские войска достигнут всех целей специальной военной операции.
В последнее время вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются нанести удары по объектам на территории Крыма и Севастополя.
В ночь на 16 мая системы ПВО сбили над территорией Крымского полуострова пять оперативно-тактических ракет ATAСMS и ликвидировали шесть украинских беспилотников.
Также в течение дня 16 мая морская авиация РФ уничтожила 15 безэкипажных катеров.
Днем ранее над Крымом сбили 10 ракет ATAСMS.
А за сутки до этого системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над полуостровом четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.