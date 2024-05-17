Губернатор рассказал о работе по возвращению самарских военнопленных

«Правительство Самарской области вместе с Министерством обороны, Уполномоченным по правам человека ведет системную работу по возвращению пленных военнослужащих — участников СВО. За прошлый год благодаря этой работе удалось вернуть домой 21 человека, призванных с территории нашего региона. Это всегда продолжительный и очень непростой процесс, требующий переговоров, учета многих обстоятельств и нюансов. Тем не менее работу не останавливаем ни на день, потому что за каждым нашим защитником — его семья, родные, наша Самарская область и вся страна, — подчеркнул глава региона. — Благодарю всех участников этого непростого процесса за постоянную работу по возвращению наших земляков домой».