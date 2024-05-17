Гуцул проиграла тяжбу с Санду по делу о защите чести, пишут СМИ

Ранее Гуцул сообщила, что подала предварительное заявление в отношении Санду о защите чести и достоинства за «постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения». В интервью РИА Новости она отметила, что справедливого решения по ее иску против действующего президента Молдавии ждать не стоит, пока партия Санду находится у власти. Молдавский президент ранее заявила, что отказывается подписывать указ о назначении главы Гагаузии членом правительства, объяснив это тем, что Гуцул якобы работает на «преступную группировку “Шор” и “выступает против собственного государства”.
«Башкан (руководитель. — Прим. ред.) Гагаузии Евгения Гуцул проигрывает в первой инстанции битву с президентом Майей Санду за честь и достоинство. Согласно решению суда, Гуцул не может повторно обращаться в суд с одним и тем же иском к главе государства, но может оспорить заключение первой инстанции в апелляционном суде», — пишет издание Ziarul de Garda («Газета на страже»).
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии «Шор» Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.