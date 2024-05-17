Гуцул проиграла тяжбу с Санду по делу о защите чести, пишут СМИ

Ранее Гуцул сообщила, что подала предварительное заявление в отношении Санду о защите чести и достоинства за «постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения». В интервью РИА Новости она отметила, что справедливого решения по ее иску против действующего президента Молдавии ждать не стоит, пока партия Санду находится у власти. Молдавский президент ранее заявила, что отказывается подписывать указ о назначении главы Гагаузии членом правительства, объяснив это тем, что Гуцул якобы работает на «преступную группировку “Шор” и “выступает против собственного государства”.