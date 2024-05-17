Коллективам двух больниц представили новых главных врачей

«Сегодня представила коллективам сразу двух медучреждений новых главных врачей: больницу Архангела Михаила и всех Небесных Сил возглавил Антон Коровин, а Октябрьскую центральную районную больницу — Александр Бородкин», — написала госпожа Крутень в своем телеграм-канале.
По словам главы краевого минздрава, новые главные врачи — выпускники проекта по формированию управленческого кадрового резерва здравоохранения Прикамья. «За плечами обоих профессиональный опыт и стремление к решению лечебно-диагностических и хозяйственных задач учреждений», — отметила Анастасия Крутень.