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Коллективам двух больниц представили новых главных врачей

Глава краевого минздрава Анастасия Крутень представила коллективам двух медучреждений новых руководителей.

«Сегодня представила коллективам сразу двух медучреждений новых главных врачей: больницу Архангела Михаила и всех Небесных Сил возглавил Антон Коровин, а Октябрьскую центральную районную больницу — Александр Бородкин», — написала госпожа Крутень в своем телеграм-канале.

По словам главы краевого минздрава, новые главные врачи — выпускники проекта по формированию управленческого кадрового резерва здравоохранения Прикамья. «За плечами обоих профессиональный опыт и стремление к решению лечебно-диагностических и хозяйственных задач учреждений», — отметила Анастасия Крутень.

медицина