На Украине повысили штрафы для уклонистов

До этого депутат Верховной рады Александр Федиенко заявил, что согласно новому закону о мобилизации, будут предусмотрены решения суда без апелляции для уклоняющихся от воинской службы украинцев. По словам депутата, суды будут завалены делами о лишении уклонистов прав на управление автомобилем. Он добавил, что суды не смогут справиться с таким количеством материалов, в связи с чем и было принято решение об отмене апелляции для избегающих мобилизации граждан.