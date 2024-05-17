Кишинев намерен решить приднестровский вопрос за столом переговоров

«Меня, наверное, неправильно процитировали относительно переговоров. Я сказал, что по некоторым вопросам Кишинев может принимать независимые решения на своей суверенной территории. Это, конечно, не значит, что мы отходим от переговоров. Наоборот, Кишинев всегда подчеркивал, что мы хотим решить приднестровский вопрос мирным путем, за столом переговоров», — сказал Серебрян по итогам встречи с главой МИД непризнанного Приднестровья Виталием Игнатьевым в формате «1+1».