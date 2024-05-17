Нурдаулет Килыбай стал новым акимом Мангистауской области

С июня по октябрь 2010 года — управляющий директор АО «Национальная компания “Казахстан темір жолы” по пассажирским перевозкам, с ноября 2010 года по сентябрь 2011 года — председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК, с сентября по ноябрь 2011 года — советник президента АО “Национальная компания “Казахстан темір жолы”, с ноября 2011 года по январь 2012 года — директор филиала АО “Национальная компания “Казахстан тeмip жолы” — “Мангистауское отделение дороги”, с сентября 2012 года по август 2013 года — председатель Комитета транспорта и коммуникаций путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК, с августа 2013 года по сентябрь 2015 года — управляющий директор — руководитель аппарата АО “НК “ҚТЖ”.