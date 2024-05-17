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Нурдаулет Килыбай стал новым акимом Мангистауской области

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 17 мая 2024 года, назначил нового акима Мангистауской области. Им стал Нурдаулет Килыбай, сообщает Zakon.kz.

Источник: gov.kz

Соответствующий указ опубликовали на сайте Акорды.

«Назначить Килыбая Нурдаулета Игиликовича акимом Мангистауской области».

говорится в документе.

Нурдаулет Килыбай родился 10 апреля 1978 года в Мангистауской области. Окончил в 1999 году Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта (специальность «Инженер»), в 2003 году Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева (специальность «Экономист»).

Трудовую деятельность начал в 1999 году с должности дежурного по станции Атырауского отделения перевозок. С 2000 по 2010 годы занимал различные должности в АО «Национальная компания “Казахстан темір жолы”, Министерстве транспорта и коммуникации РК и АО “Вокзал Сервис”.

С июня по октябрь 2010 года — управляющий директор АО «Национальная компания “Казахстан темір жолы” по пассажирским перевозкам, с ноября 2010 года по сентябрь 2011 года — председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК, с сентября по ноябрь 2011 года — советник президента АО “Национальная компания “Казахстан темір жолы”, с ноября 2011 года по январь 2012 года — директор филиала АО “Национальная компания “Казахстан тeмip жолы” — “Мангистауское отделение дороги”, с сентября 2012 года по август 2013 года — председатель Комитета транспорта и коммуникаций путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК, с августа 2013 года по сентябрь 2015 года — управляющий директор — руководитель аппарата АО “НК “ҚТЖ”.

Также был и. о. президента АО «Пассажирские перевозки» (с 08.09.2015), председателем правления АО «Пассажирские перевозки» (08.09.2015−09.2015), исполнительным директором — президентом АО «Пассажирские перевозки» (24.03.2017−11.2017), президентом АО «Теміржолсу» (22.11.2017−11.2018).

С ноября 2018 года по июнь 2020 года — замакима Мангистауской области, с июня 2020 года по октябрь 2022 года — аким Актау, с октября 2022 года по январь 2023 года — замакима Мангистауской области.

До назначения акимом Мангистау, с января 2023 года, занимал должность генерального директора — председателя правления АО «Озенмунайгаз».

16 мая 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял Нурлана Ногаева с поста акима Мангистауской области. Эту должность он занимал с сентября 2021 года. Примечательно, что несколькими днями ранее в Казнете появилась информация о скором освобождении Нурлана Ногаева. Но в пресс-службе регионального акимата 15 мая опровергли эти заявления, а также заявили, что Ногаев находится на рабочем месте.