Нурдаулет Килыбай стал новым акимом Мангистауской области

Соответствующий указ опубликовали на сайте Акорды.
«Назначить Килыбая Нурдаулета Игиликовича акимом Мангистауской области».
Нурдаулет Килыбай родился 10 апреля 1978 года в Мангистауской области. Окончил в 1999 году Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта (специальность «Инженер»), в 2003 году Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева (специальность «Экономист»).
С июня по октябрь 2010 года — управляющий директор АО «Национальная компания “Казахстан темір жолы” по пассажирским перевозкам, с ноября 2010 года по сентябрь 2011 года — председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК, с сентября по ноябрь 2011 года — советник президента АО “Национальная компания “Казахстан темір жолы”, с ноября 2011 года по январь 2012 года — директор филиала АО “Национальная компания “Казахстан тeмip жолы” — “Мангистауское отделение дороги”, с сентября 2012 года по август 2013 года — председатель Комитета транспорта и коммуникаций путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК, с августа 2013 года по сентябрь 2015 года — управляющий директор — руководитель аппарата АО “НК “ҚТЖ”.
С ноября 2018 года по июнь 2020 года — замакима Мангистауской области, с июня 2020 года по октябрь 2022 года — аким Актау, с октября 2022 года по январь 2023 года — замакима Мангистауской области.
16 мая 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял Нурлана Ногаева с поста акима Мангистауской области. Эту должность он занимал с сентября 2021 года. Примечательно, что несколькими днями ранее в Казнете появилась информация о скором освобождении Нурлана Ногаева. Но в пресс-службе регионального акимата 15 мая опровергли эти заявления, а также заявили, что Ногаев находится на рабочем месте.