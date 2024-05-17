Власти Молдавии рискуют привести страну к войне, заявил Додон

Ранее министерство обороны Молдавии заявило о масштабных молдавско-американских учениях Swift Response-2024 («Быстрый ответ-2024»), они проводятся на территории республики с 9 по 16 мая под руководством американского командования в Европе и Африке. В маневрах участвуют 400 военнослужащих мотопехотной бригады «Молдова», батальона специального назначения «Молния» Национальной армии и военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США. Также будут задействованы два американских военных самолета C-130 Hercules.
«Зачем тратить миллиарды леев не на экономику, а на вооружение? Зачем нам эти радары и всё остальное? Зачем, когда рядом война, приводить сюда американских военных, зачем американские самолеты летают над Бельцами, а ночью проводятся учения? Так поступают только предатели страны. Нынешняя власть может привести Молдавию к войне. Они двигаются в этом направлении», — сказал Додон на брифинге. По его словам, ради безопасности вся оппозиция должна объединиться против войны и против Майи Санду.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.