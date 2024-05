В Челябинской области построят российско-китайский литейный завод

Другая компания из Челябинской области, ООО «Композит Групп Челябинск», нашла в Китае партнеров для создания производств на территории Поднебесной. Вместе с Beihai Haoxuan New Material Technology Co., Ltd она построит завод по выпуску композитных армирующих строительных материалов. При этом из Челябинска в Китай будут поставлять ключевой элемент изделий — катализатор «НаноКомпозит».