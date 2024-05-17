В Челябинской области построят российско-китайский литейный завод

В городе Южноуральске Челябинской области построят российско-китайский завод по производству литья для стеклянных изоляторов и линейной арматуры. Соответствующее соглашение в рамках ЭКСПО-2024 в Харбине подписали Южноуральский изоляторный завод (входит в ПО «Форэнерго») и китайская компания Linyi City Jinhao line fittings Co., Ltd. Об этом сегодня, 17 мая, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.
Ожидается, что новый завод «ФОРЭНЕРГО-ЛИТ» будет ежегодно выпускать 4200 тонн изделий в год.
Другая компания из Челябинской области, ООО «Композит Групп Челябинск», нашла в Китае партнеров для создания производств на территории Поднебесной. Вместе с Beihai Haoxuan New Material Technology Co., Ltd она построит завод по выпуску композитных армирующих строительных материалов. При этом из Челябинска в Китай будут поставлять ключевой элемент изделий — катализатор «НаноКомпозит».
Совместно с компанией Weihai Jinfeng Electronics Co., Ltd челябинцы планируют открыть предприятие по производству композитных анкеров, шахтной крепи и других армирующих конструкций.
Третий завод будет создан в сотрудничестве с Jiangsu Beier machinery Co., Ltd, он будет выпускать машинные линии по российской технической документации.