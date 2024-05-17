Россия выступает за добрые отношения с Молдавией — посол

«Позиция России в отношениях с Молдавией остается неизменной. Я много раз говорил раньше и повторю снова: мы хотим иметь самые добрые отношения с дружественным, многонациональным молдавским народом».
Олег Васнецов отметил последовательный подход России в вопросах укрепления молдавской государственности, а также мирного урегулирования приднестровской проблемы.
«Последовательно выступаем за укрепление молдавской государственности, сохранение нейтралитета, который заложен в конституции республики, и мирное решение проблемы Приднестровья за столом переговоров, вернуться за который настоятельно призываем в последнее время Кишинев».
Он выразил убежденность в том, что «в этих условиях можно максимально эффективно развивать и укреплять многовековые дружеские отношения между нашими народами на основе прагматизма и взаимной выгоды».