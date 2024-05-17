Виталий Хоценко: пострадавшим от паводка жителям начали зачисляться первые выплаты

В правительстве региона напомнили, что для включения в список на получение выплаты необходимо обратиться с заявлением через Госуслуги либо в министерство региональной безопасности Омской области, администрацию муниципального района, многофункциональный центр. Специалисты учреждений окажут все необходимое содействие в приеме документов. При личном обращении необходимо иметь следующий пакет: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, усыновлении (удочерении) или акт об установлении опеки, сведения о реквизитах счета в банке для зачисления выплаты.