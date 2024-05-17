Виталий Хоценко: пострадавшим от паводка жителям начали зачисляться первые выплаты

Сегодня, 17 мая, минтруд региона по поручению главы региона Виталия Хоценко приступил к первым выплатам единовременной материальной помощи пострадавшим от паводка. Они направлены на счета жителей Усть-Ишимского района.
— Первым 145 пострадавшим гражданам перечислены по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды. Как только сойдет вода, комиссия начнет оценку ущерба и подсчет компенсаций по потере имущества. Формирование списка пострадавших в результате стихии ведется в непрерывном режиме. На данный момент от жителей принято более 2 тысяч заявлений. Работу продолжаем, — сообщил Виталий Хоценко.
В дальнейшем после необходимых процедур согласования выплаты на первоочередные нужды продолжат последовательно поступать на счета жителей пострадавших от паводка территорий.
В правительстве региона напомнили, что для включения в список на получение выплаты необходимо обратиться с заявлением через Госуслуги либо в министерство региональной безопасности Омской области, администрацию муниципального района, многофункциональный центр. Специалисты учреждений окажут все необходимое содействие в приеме документов. При личном обращении необходимо иметь следующий пакет: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, усыновлении (удочерении) или акт об установлении опеки, сведения о реквизитах счета в банке для зачисления выплаты.