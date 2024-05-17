Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных

Мобилизация не коснется отбывающих наказание за умышленное убийство двух или более человек, изнасилование, преступления против основ нацбезопасности Украины, коррупцию. Также в ВСУ не будут призывать осужденных, которые прежде занимали «ответственное положение» в качестве депутатов или министров.