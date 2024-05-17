Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных

Согласно закону, суд на основании согласия медицинской комиссии, командира воинской части и самого заключенного сможет выносить решение об условно-досрочном освобождении для его дальнейшей мобилизации. При этом минимальный срок отбытого наказания должен составлять не менее трех лет.
Мобилизация не коснется отбывающих наказание за умышленное убийство двух или более человек, изнасилование, преступления против основ нацбезопасности Украины, коррупцию. Также в ВСУ не будут призывать осужденных, которые прежде занимали «ответственное положение» в качестве депутатов или министров.
О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».