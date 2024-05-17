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«Долма, кебаб, ягненок». Меню обеда Лукашенко и Алиева раскрыла пресс-служба президента

Меню рабочего обеда Лукашенко и Алиева появилось в сети.

Источник: president.gov.by

Стало известно меню рабочего обеда президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, 17 мая в рамках государственного визита в Азербайджан Лукашенко совместно с Алиевым посетили возрождаемые территории республики. И Лукашенко подарил городу Шуша в Азербайджане белорусские трактора: «Понравится — добавим еще».

На возрождаемых территориях президентов ждал рабочий обед, в формате «один на один» Лукашенко и Алиев продолжили обед уже за обеденным столом.

При этом президентам подали довольно разнообразное меню: овощное и сырное ассорти, два местных блюда Шушинской кухни — «Катык-аш» и «Бойана плов», лаванги из осетрины, овощное кюкю, долму из листьев граба — «Пип долма», курицу с жареным луком, садж из говядины, кебаб ассорти, ягненка в тандыре, а также «Дашма плов». На десерт были предложены панна-кота без сахара и национальные азербайджанские сладости.

Лукашенко Александр