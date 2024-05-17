«Долма, кебаб, ягненок». Меню обеда Лукашенко и Алиева раскрыла пресс-служба президента

При этом президентам подали довольно разнообразное меню: овощное и сырное ассорти, два местных блюда Шушинской кухни — «Катык-аш» и «Бойана плов», лаванги из осетрины, овощное кюкю, долму из листьев граба — «Пип долма», курицу с жареным луком, садж из говядины, кебаб ассорти, ягненка в тандыре, а также «Дашма плов». На десерт были предложены панна-кота без сахара и национальные азербайджанские сладости.