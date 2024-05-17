Требования к застройщикам ужесточат в Астане

«Первое. С июня ни одна стройкомпания не сможет начать возведение новых объектов там, где инженерные сети только строятся или проектируются. Ранее разрешалось начинать строить ЖК на участках, где параллельно велась прокладка сетей. Но с учётом того, что сроки завершения строительства объектов не совпадали со сроками с сетями, это приносило неудобства жителям. Так как объекты приходилось подключать к временным сетям. Поэтому в дальнейшем разрешение на новое строительство будет предоставляться только на тех участках, где завершено строительство всех сетей: электроснабжения, теплоснабжения, ливневой, бытовой канализации и других».