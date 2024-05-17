Требования к застройщикам ужесточат в Астане

«Первое. С июня ни одна стройкомпания не сможет начать возведение новых объектов там, где инженерные сети только строятся или проектируются. Ранее разрешалось начинать строить ЖК на участках, где параллельно велась прокладка сетей. Но с учётом того, что сроки завершения строительства объектов не совпадали со сроками с сетями, это приносило неудобства жителям. Так как объекты приходилось подключать к временным сетям. Поэтому в дальнейшем разрешение на новое строительство будет предоставляться только на тех участках, где завершено строительство всех сетей: электроснабжения, теплоснабжения, ливневой, бытовой канализации и других».
Второе. Строительство порядка 50 объектов в столице ведётся без разрешительных документов. Компаниям дали время на устранение замечаний. В случае не устранения, работы на этих объектах будут остановлены.
«Третье. Строительные компании нередко становятся источниками образования стихийных свалок. Их подрядчики в целях подзаработать не довозят строймусор до Северной гряды. При этом не понимают, что таким образом они наносят вред экологии города, где живут они сами и их семьи. За подобные нарушения стройкомпании продолжим привлекать к ответственности. Помимо штрафа и уборки той территории эти компании также в качестве социальной ответственности будут ликвидировать и другие несанкционированные свалки».
С начала года районными акиматами ликвидировано 15 стихийных свалок, вывезено почти 13 тысяч тонн мусора.
Аким также подчеркнул, что на стройобъектах должны быть пункты мойки колёс, шумопоглощающие барьеры, ограждения должны быть безопасными. Ранее за нарушения по благоустройству и выносу грязи к ответственности привлекли 18 стройкомпаний.
«Компании должны думать не только о собственной прибыли, но и об удобствах своих же покупателей. Они также должны благоустраивать территорию своего ЖК и озеленять».