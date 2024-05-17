Лукашенко: кто стреляет в иконы и памятники, это варвары

На примере Шуши Александр Лукашенко вместе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ознакомился, как идет возрождение Карабаха. В городе активно ведут восстановительные работы, строится жилье для возвращения азербайджанских беженцев.
«Не было бы счастья, да несчастье помогло. Совсем новая жизнь будет. Конечно, несчастье дорого обошлось», — отметил Александр Лукашенко.
В Шуше многое напоминает о трагическом прошлом: некоторые дома уже не восстановить, а памятные места и храмы разрушены.
«Развалины говорящие… — заметил Александр Лукашенко. — Но где можно восстановить здания, надо восстанавливать».
Кстати, издревле Шуша славилась своей богатой культурной жизнью, литературой, музыкой, архитектурой. В городе действовали различные литературные и музыкальные общества. В 2021 году в Шуше возродили международный фольклорный фестиваль «Хары-бюльбюль», в 2024 году город стал культурной столицей исламского мира. В этой связи часть программы была посвящена знакомству с историко-культурными традициями Шуши.
В городе восстановили дом, где проживал известный советский и азербайджанский оперный певец, основоположник национального музыкального театра Муртуза Мешади Рза оглы Мамедов, получивший прозвище Бюль-Бюль (в переводе с азербайджанского «соловей»).
Теперь на этом месте музей, посвященный исполнителю. Рядом можно увидеть бюст Бюль-Бюля.
Он был установлен еще в советские годы, а после — расстрелян и демонтирован. До 2021 года бюст хранился во дворе Азербайджанского музея искусств, а затем его возвратили в Шушу.
«Кто стреляет в иконы и памятники, это варвары», — заявил белорусский лидер.