Лукашенко: кто стреляет в иконы и памятники, это варвары

Кстати, издревле Шуша славилась своей богатой культурной жизнью, литературой, музыкой, архитектурой. В городе действовали различные литературные и музыкальные общества. В 2021 году в Шуше возродили международный фольклорный фестиваль «Хары-бюльбюль», в 2024 году город стал культурной столицей исламского мира. В этой связи часть программы была посвящена знакомству с историко-культурными традициями Шуши.