МИД РФ предупредил об ответе на посягательства на российские территории

«Вновь хотели бы недвусмысленно предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, другие западные столицы, а также подконтрольный им Киев, что они играют с огнем. Россия не оставит без ответа подобные посягательства на свою территорию», — сказала Захарова. Ее слова приводятся на сайте дипведомства.
Она уточнила, что за атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) «четко проступает профиль» кураторов из США и Великобритании. По словам Захаровой, страны не только продолжают поставлять Киеву тяжелые вооружения и дальнобойные ракеты, но и одобряют удары по российской территории. Дипломат подчеркнула, что вышеуказанное способствует дальнейшей эскалации конфликта.
«Бандеровская клика, похоже, уверовала в свою безнаказанность на фоне участившихся в последнее время вояжей в Киев западных эмиссаров», — добавила она.
Ранее в этот день в оборонном ведомстве уточнили, что минувшей ночью были уничтожены 102 украинских беспилотника. Отмечалось, что средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 51 летательный аппартат над Крымом, 44 — над территорией Краснодарского края, шесть БПЛА — над Белгородской областью и один — над Курской.
15 мая американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют Украину наносить удары за пределами ее территории и не дают ей возможностей для этого. Он добавил, что страна должна самостоятельно принимать решение.
До этого, 12 мая, Белгород подвергся очередной массированной атаке украинских сил. В результате обстрела на улице Щорса с десятого по первый этаж обрушился подъезд жилого дома, во время разбора завалов произошло повторное обрушение: рухнула крыша многоэтажки, из-за чего пострадали работающие на месте трагедии сотрудники МЧС. Всего после ракетного удара, по последним данным, погибли 17 человек.
Украинские военные пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.