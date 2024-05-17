МИД РФ предупредил об ответе на посягательства на российские территории

«Вновь хотели бы недвусмысленно предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, другие западные столицы, а также подконтрольный им Киев, что они играют с огнем. Россия не оставит без ответа подобные посягательства на свою территорию», — сказала Захарова. Ее слова приводятся на сайте дипведомства.