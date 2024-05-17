Тирасполь предложил Кишиневу декларацию о приверженности мирным методам урегулирования

Одним из успехов встречи можно назвать практически разрешенную проблему с доставкой рентгеноборудования для Приднестровья. Вопрос обсуждается больше полугода на встречах различного уровня, его поднимали и на встрече в Бендерах. Олег Серебрян сообщил журналистам, что проблема близка к разрешению. «Примерно на 95%. По срокам трудно говорить, но я надеюсь, что в ближайшие 10 дней это будет решено», — отметил он.