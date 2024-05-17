Тирасполь предложил Кишиневу декларацию о приверженности мирным методам урегулирования

«Кишинев сохранил свою приверженность решению приднестровской проблемы исключительно мирным путем, посредством переговоров».
Виталий Игнатьев передал подготовленный Приднестровской стороной проект декларации о приверженности мирным методам урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Молдовой и предложил переговорщику от Кишинева, а также посредникам и наблюдателям, к ней присоединиться.
«Приднестровская сторона предложила идею — подписать декларацию о поддержке исключительно переговорных, мирных, исключительно конструктивных методов решения проблем методами диалога. Проект декларации мы передали молдавской стороне и распространили этот документ другим участникам. Мы будем приветствовать присоединения к этой декларации».
По его словам, молдавская сторона «взяла время на изучение этой декларации».
Кроме того, Тирасполь предложил провести в Валлетте, столице Мальты, чей министр иностранных дел сейчас председательствует в ОБСЕ, международную экспертную встречу в рамках мер укрепления доверия.
Виталий Игнатьев напомнил, что раньше подобные мероприятия проводили регулярно в качестве вспомогательного элемента формата «5+2».
«Было бы правильным вернуться к этой практике, потому что я считаю, что международной медиации в диалоге сторон недостаточно. Если бы было достаточно, значит, и проблемы бы решались», — сказал он.
По завершении встречи Олег Серебрян подчеркнул, что в отношениях Кишинева и Тирасполя присутствуют «тупиковые ситуации и некоторые застои».
«Сам факт встреч этих и тот факт, что мы напоминаем о некоторых проблемах, что некоторые решаются уже, является положительным, но, конечно, работы еще много», — подчеркнул вице-премьер по реинтеграции.
Одним из успехов встречи можно назвать практически разрешенную проблему с доставкой рентгеноборудования для Приднестровья. Вопрос обсуждается больше полугода на встречах различного уровня, его поднимали и на встрече в Бендерах. Олег Серебрян сообщил журналистам, что проблема близка к разрешению. «Примерно на 95%. По срокам трудно говорить, но я надеюсь, что в ближайшие 10 дней это будет решено», — отметил он.
Это вторая в 2024 году встреча политпредставителей Кишинева и Тирасполя, предыдущая прошла в середине января, после многомесячного перерыва.