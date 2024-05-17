Токаев обозначил большие задачи перед новым акимом Мангистауской области

«Благодаря мерам, реализованным при непосредственной поддержке президента, за последние 5 лет в область было инвестировано более 3,6 трлн тенге. Это обеспечило новые рабочие места и экономический рост. В будущем мы должны удвоить этот показатель. На сегодняшний день по поручению главы государства в регионе возводятся десятки новых социальных объектов. В частности, в рамках национального проекта “Комфортная школа” начато строительство 21 школы на 22 тыс. ученических мест. Это очень важно для Мангистауской области с ее динамичным приростом населения. Президент обозначил большие задачи перед акимом региона».