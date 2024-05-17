Токаев обозначил большие задачи перед новым акимом Мангистауской области

Как пишет Акорда, в ходе мероприятия Айбек Дадебай зачитал депутатам письмо президента Республики Казахстан о внесении кандидатур Килыбая Нурдаулета Игиликовича и Тналиева Улугбека Сериковича на должность акима Мангистауской области.
Согласно результатам открытого голосования, 96 депутатов поддержали кандидатуру Нурдаулета Килыбая, 17 депутатов проголосовали за Улугбека Тналиева. Всего в собрании участвовало 113 депутатов.
Айбек Дадебай представил активу нового акима, отметив, что Нурдаулет Килыбай является уроженцем Мангистауской области и опытным руководителем, проработавшим на различных ответственных должностях в регионе.
Кроме того, в выступлении была отмечена важность качественной и своевременной реализации поручений главы государства.
«Благодаря мерам, реализованным при непосредственной поддержке президента, за последние 5 лет в область было инвестировано более 3,6 трлн тенге. Это обеспечило новые рабочие места и экономический рост. В будущем мы должны удвоить этот показатель. На сегодняшний день по поручению главы государства в регионе возводятся десятки новых социальных объектов. В частности, в рамках национального проекта “Комфортная школа” начато строительство 21 школы на 22 тыс. ученических мест. Это очень важно для Мангистауской области с ее динамичным приростом населения. Президент обозначил большие задачи перед акимом региона».
Как сообщил Айбек Дадебай, перед акиматом поставлены задачи по улучшению инвестиционного климата, созданию новых производств, развитию транспортно-логистического и туристического потенциала, обеспечению жителей качественной питьевой водой, модернизации инфраструктуры, решению экологических проблем, оптимизации строительной отрасли.
В завершение Айбек Дадебай пожелал Нурдаулету Килыбаю успехов в реализации всех возложенных на него президентом задач на благо жителей области. Руководитель Администрации президента также выразил благодарность бывшему акиму региона Нурлану Ногаеву за проделанную работу.