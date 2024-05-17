Санду пригласила Шольца в Кишинев

«Наши европейские стремления и реформы, которые мы проводим, были важной темой сегодняшних дискуссий. В этом контексте я пригласила Федерального канцлера Шольца в Кишинев, чтобы он увидел шаги, которые мы предпринимаем на пути модернизации».