Санду пригласила Шольца в Кишинев

Санду
Обсуждалось, в частности, сотрудничество в экономической сфере, «способствующее развитию экономики и созданию безопасных и хорошо оплачиваемых рабочих мест».
«Наши европейские стремления и реформы, которые мы проводим, были важной темой сегодняшних дискуссий. В этом контексте я пригласила Федерального канцлера Шольца в Кишинев, чтобы он увидел шаги, которые мы предпринимаем на пути модернизации».
В рамках визита молдавский президент отправится в Лейпциг на церемонию вручения Премии Роберта Блюма за демократию 2024 года, выделенной на 25 000 евро. Премия в этом году будет вручена впервые, награждение проходит под патронатом президента ФРГ.