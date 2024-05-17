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Санду пригласила Шольца в Кишинев

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду в ходе своего визита в Германию пригласила федерального канцлера Олафа Шольца посетить Кишинев, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Preşedinţia Republicii Moldova

Санду 17—18 мая находится с рабочим визитом в Берлине. В первый день визита она встретилась с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Олафом Шольцем, спикером законодательного собрания Бербель Бас и членами парламентских комитетов по иностранным и европейским делам.

Обсуждалось, в частности, сотрудничество в экономической сфере, «способствующее развитию экономики и созданию безопасных и хорошо оплачиваемых рабочих мест».

«Наши европейские стремления и реформы, которые мы проводим, были важной темой сегодняшних дискуссий. В этом контексте я пригласила Федерального канцлера Шольца в Кишинев, чтобы он увидел шаги, которые мы предпринимаем на пути модернизации».

заявила Санду.

В рамках визита молдавский президент отправится в Лейпциг на церемонию вручения Премии Роберта Блюма за демократию 2024 года, выделенной на 25 000 евро. Премия в этом году будет вручена впервые, награждение проходит под патронатом президента ФРГ.