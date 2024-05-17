Губернатор Хоценко объявил о создании государственной компании «Омскгоргаз»

Объект должен избавить город от проблем газоснабжения и проведения программы социальной догазификации. Предприятию передадут имущественный комплекс двух существующих компаний из федеральной собственности в областную. Напомним. ранее мы писали, что учёные ОмГАУ обсудили вопросы применения беспилотников в сельском хозяйстве.