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Губернатор Хоценко объявил о создании государственной компании «Омскгоргаз»

В Омске создадут областное государственное унитарное предприятие «Омскгоргаз» для улучшения газоснабжения города.

О решении объявил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Это позволит более эффективно управлять процессами газоснабжения и газификации, что повысит качество жизни жителей региона.

Объект должен избавить город от проблем газоснабжения и проведения программы социальной догазификации. Предприятию передадут имущественный комплекс двух существующих компаний из федеральной собственности в областную. Напомним. ранее мы писали, что учёные ОмГАУ обсудили вопросы применения беспилотников в сельском хозяйстве.