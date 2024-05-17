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Президент Узбекистана и премьер-министр Малайзии выступили перед СМИ с заявлениями

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На предстоящем бизнес-форуме в Самарканде Малайзия и Узбекистан подпишут солидный пакет инвестиционных соглашений. Об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим рассказали СМИ после переговоров, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Выступив перед журналистами, оба лидера выразили удовлетворение плодотворными итогами переговоров и подтвердили стремление к углублению сотрудничества в таких ключевых сферах, как экономика, энергетика, культура и образование. В частности, обсуждались планы по увеличению товарооборота, развитию совместных предприятий и созданию специальных промышленных зон.

На предстоящем бизнес-форуме в Самарканде ожидается подписание солидного пакета инвестиционных соглашений, который придаст новый импульс узбекско-малайзийским отношениям. Также запланирована реализация совместной «дорожной карты» для координации действий на пути к всеобъемлющему партнерству.

Лидеры подтвердили взаимное стремление к продолжению тесного диалога и поддержке на региональных и международных уровнях, что отражает глубину стратегических отношений между двумя странами.

Шавкат Мирзиеев
экономика