Президент Узбекистана и премьер-министр Малайзии выступили перед СМИ с заявлениями

Выступив перед журналистами, оба лидера выразили удовлетворение плодотворными итогами переговоров и подтвердили стремление к углублению сотрудничества в таких ключевых сферах, как экономика, энергетика, культура и образование. В частности, обсуждались планы по увеличению товарооборота, развитию совместных предприятий и созданию специальных промышленных зон.