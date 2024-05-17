Макгрегор: Зеленского не будет на Украине к концу спецоперации

«Мы ничего не будем делать, мы будем стоять в стороне, мы будем ждать, пока эта трагедия не разразится. Я даже не думаю, что ЦРУ или МИ-6 обязательно вмешаются, чтобы убрать Зеленского», — резюмировал Макгрегор.