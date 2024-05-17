Медведев: поставки Киеву дальнобойных ракет могут расширить санитарную зону до Польши

Зампред СБ РФ напомнил о словах президента Владимира Путина о необходимости создать «санитарную зону», «в рамках которой у неонацистского режима не будет возможности поражать объекты на территории России». «Включая, конечно, все земли, вернувшиеся в наше государство», — уточнил Медведев.
«В случае применения киевским режимом ракет типа Storm Shadow / SCALP-EG с дальностью не менее 550 км и при расстоянии между Белгородом и Киевом в 429 км, практически вся центральная и значительная часть западных территорий Украины попадает в такую санитарную зону, — указал Медведев. — Иными словами, там везде должна быть Россия (550 км плюс еще 70−100 км для верности). Иначе безопасность наших городов и сел не обеспечить».
«Если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше», — предположил зампред СБ РФ.
«Все-таки дебиловатые натовские стратеги искренне хотят, чтобы под контролем России оказалась практически вся Украина», — добавил Медведев.