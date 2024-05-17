Медведев: поставки Киеву дальнобойных ракет могут расширить санитарную зону до Польши

«В случае применения киевским режимом ракет типа Storm Shadow / SCALP-EG с дальностью не менее 550 км и при расстоянии между Белгородом и Киевом в 429 км, практически вся центральная и значительная часть западных территорий Украины попадает в такую санитарную зону, — указал Медведев. — Иными словами, там везде должна быть Россия (550 км плюс еще 70−100 км для верности). Иначе безопасность наших городов и сел не обеспечить».