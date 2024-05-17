Остин
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев: поставки Киеву дальнобойных ракет могут расширить санитарную зону до Польши

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Необходимая ширина санитарной зоны на Украине для защиты территории РФ может достигнуть границ Польши, если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие. Об этом заявил в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

Зампред СБ РФ напомнил о словах президента Владимира Путина о необходимости создать «санитарную зону», «в рамках которой у неонацистского режима не будет возможности поражать объекты на территории России». «Включая, конечно, все земли, вернувшиеся в наше государство», — уточнил Медведев.

«В случае применения киевским режимом ракет типа Storm Shadow / SCALP-EG с дальностью не менее 550 км и при расстоянии между Белгородом и Киевом в 429 км, практически вся центральная и значительная часть западных территорий Украины попадает в такую санитарную зону, — указал Медведев. — Иными словами, там везде должна быть Россия (550 км плюс еще 70−100 км для верности). Иначе безопасность наших городов и сел не обеспечить».

«Если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше», — предположил зампред СБ РФ.

«Все-таки дебиловатые натовские стратеги искренне хотят, чтобы под контролем России оказалась практически вся Украина», — добавил Медведев.

Медведев Дмитрий
НАТО