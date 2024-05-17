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FT назвала совместные заявления Путина и Си Цзиньпина пощечиной Вашингтону

Совместные заявления президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сделанные во время визита российского лидера в Китай, стали пощечиной для Вашингтона. Об этом 17 мая сообщила газета Financial Times.

Источник: РИА "Новости"

«Это явная пощечина для госсекретаря США Энтони Блинкена, который в прошлом месяце призвал Китай прекратить поддерживать Россию в вопросе украинского конфликта», — говорится в публикации.

В качестве примера приводится заявление Путина и Си Цзиньпина об укреплении военных связей между РФ и КНР, а также обещание противостоять давлению США. По словам американского источника, слова российского и китайского лидеров послали сигнал всему Китаю о том, что можно «развивать по полной всю торговлю с Россией».

Российский лидер прибыл с государственным визитом в Китай 16 мая. Он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры прошли сначала в узком, а затем в расширенном составе и продлились около двух с половиной часов. В конце лидеры стран приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. После встречи они продолжили неформальное общение в резиденции «Чжуннаньхай».

На следующий день, 17 мая, Путин из Пекина отправился в Харбин, где возложил венок к памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение КНР. Также он выступил на церемонии открытия VIII российско-китайского ЭКСПО. Он рассказал о двустороннем сотрудничестве, а также отметил, что Москва поддерживает настрой Пекина на локализацию производств в РФ, готова предоставлять инвесторам льготы и доступ к уникальной российской технологической базе и высококвалифицированным кадрам.

Путин Владимир