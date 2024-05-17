FT назвала совместные заявления Путина и Си Цзиньпина пощечиной Вашингтону

На следующий день, 17 мая, Путин из Пекина отправился в Харбин, где возложил венок к памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение КНР. Также он выступил на церемонии открытия VIII российско-китайского ЭКСПО. Он рассказал о двустороннем сотрудничестве, а также отметил, что Москва поддерживает настрой Пекина на локализацию производств в РФ, готова предоставлять инвесторам льготы и доступ к уникальной российской технологической базе и высококвалифицированным кадрам.