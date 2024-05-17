Мишустин перераспределил полномочия между вице-премьерами

По сравнению с предыдущим кабмином список вице-премьеров незначительно, но поменялся. Андрей Белоусов, ранее работавший первым зампредом правительства, стал министром обороны. Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев сменили министерский статус на вице-премьерский. Денис Мантуров повышен до первого замглавы кабмина, но теперь не совмещает вице-премьерский пост с министерским. С учетом этих изменений скорректированы отрасли, которые курирует каждый вице-премьер.