Мишустин перераспределил полномочия между вице-премьерами

По сравнению с предыдущим кабмином список вице-премьеров незначительно, но поменялся. Андрей Белоусов, ранее работавший первым зампредом правительства, стал министром обороны. Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев сменили министерский статус на вице-премьерский. Денис Мантуров повышен до первого замглавы кабмина, но теперь не совмещает вице-премьерский пост с министерским. С учетом этих изменений скорректированы отрасли, которые курирует каждый вице-премьер.
«Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента, достижению результатов национальных проектов и национальных целей развития», — отметили в кабмине, говоря о перераспределении полномочий.
- Александр Новак будет курировать не только электроэнергетику и топливно-энергетический комплекс, но и экономический блок.
- Татьяна Голикова продолжит кураторство Минздрава, Минтруда и Минкультуры, также за ней будет закреплено Федеральное агентство по делам национальностей.
- Виталий Савельев будет курировать транспортный блок.
- Дмитрий Григоренко будет курировать цифровое развитие и связь, внедрение технологий искусственного интеллекта и антимонопольную политику.
- Алексей Оверчук продолжит координировать политику РФ в сфере интеграции на евразийском пространстве и деятельность государства в многосторонних форматах сотрудничества.
- Денис Мантуров на посту первого вице-премьера получил некоторые полномочия, которые ранее были закреплены за Андреем Белоусовым на аналогичной должности. Среди них — в том числе кураторство Национальной технологической инициативы.
- Под контролем Дмитрия Патрушева будут госполитика в области сельского хозяйства, а также вопросы экологии, лесного хозяйства и недропользования.
- Юрий Трутнев будет курировать Дальний Восток и Арктику, а также Минвостокразвития.
- Вице-премьер Дмитрий Чернышенко получил в сферу своего ведения общее и среднее профессиональное образование, а также молодежную политику.
- Марат Хуснуллин будет отвечать за вопросы государственной жилищной политики и гражданского оборота недвижимости, а также ипотечного кредитования.
Кроме того, вице-премьеры РФ в новом правительстве сохранили кураторство социально-экономического развития разных федеральных округов. На распределение этого кураторства почти не повлияли кадровые изменения на вице-премьерском уровне — за исключением Сибирского федерального округа, который «достался» Дмитрию Патрушеву от его предшественницы на посту зампреда кабмина Виктории Абрамченко.