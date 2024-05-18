Белый дом: США не подталкивают Украину к нанесению ударов по территории РФ

В четверг представители Госдепартамента и Пентагона также подтвердили, что администрация США не меняла свою позицию касательно того, что Киев не должен применять американские вооружения для ударов по целям на территории РФ. По словам заместителя пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрины Сингх, в ходе любых контактов между министерствами обороны США и Украины американская сторона неизменно подчеркивает, что передаваемое Киеву оружие должно «применяться на поле боя» и «на территории Украины».