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Белый дом: США не подталкивают Украину к нанесению ударов по территории РФ

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты не подталкивают Киев к нанесению ударов по территории России. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в связи с ситуацией вокруг Харькова.

Источник: AP 2023

«Мы не поощряем атаки предоставленным США оружием по российской территории. Это наша политика, которая не претерпела изменений», — заявил он, отвечая на вопрос журналиста о том, рассматривают ли США возможность на фоне ситуации вокруг Харькова снять запрет на использование Украиной американских вооружений для нанесения ударов по территории РФ.

В четверг представители Госдепартамента и Пентагона также подтвердили, что администрация США не меняла свою позицию касательно того, что Киев не должен применять американские вооружения для ударов по целям на территории РФ. По словам заместителя пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрины Сингх, в ходе любых контактов между министерствами обороны США и Украины американская сторона неизменно подчеркивает, что передаваемое Киеву оружие должно «применяться на поле боя» и «на территории Украины».