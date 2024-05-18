Риттер назвал Путина самым уважаемым лидером в мире на сегодняшний день

Экс-разведчик также обратил внимание, что министра иностранных дел Сергея Лаврова всегда встречают с распростертыми объятьями и уважением во время его зарубежных визитов. Он добавил, что люди хотят его слушать, потому что Россия — значимый игрок на мировой арене.