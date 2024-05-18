Риттер назвал Путина самым уважаемым лидером в мире на сегодняшний день

«Владимир Путин — самый уважаемый лидер в мире на сегодняшний день, с точки зрения глобальной аудитории», — отметил он.
По словам бывшего военного, сегодня Россия — крупный игрок на мировой арене. Она объединилась с другими державами, такими как Китай, Индия. Кроме того, напомнил эксперт, большая часть Глобального Юга поддерживает Москву.
«Россия является одним из основных членов БРИКС. <…> В этом году саммит БРИКС пройдет в Казани в октябре. Это будет событие, которое потрясет весь мир», — добавил Риттер.
Экс-разведчик также обратил внимание, что министра иностранных дел Сергея Лаврова всегда встречают с распростертыми объятьями и уважением во время его зарубежных визитов. Он добавил, что люди хотят его слушать, потому что Россия — значимый игрок на мировой арене.