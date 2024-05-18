WSJ: Украина попросила США снять ограничения на использование оружия против целей в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также ранее отмечал, что Москва предпочла бы, чтобы Вашингтон призвал Киев не просто прекратить атаки на объекты энергетики в России, а в целом отказаться от террористической активности, в первую очередь в отношении жилых домов.