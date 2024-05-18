WSJ: Украина попросила США снять ограничения на использование оружия против целей в России

По ее данным, Киев также попросил Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия против целей на территории России.
Как отмечает издание, этот запрос был сделан на прошлой неделе и сейчас находится на рассмотрении у американских властей. Украина обратилась с такой просьбой к США на фоне успехов российской армии.
При этом, как подчеркивает WSJ, если США согласятся на такие изменения, это будет означать «серьезное изменение в политике администрации».
Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США не поддерживают удары Вооруженных сил Украины по территории, которую признает российской.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также ранее отмечал, что Москва предпочла бы, чтобы Вашингтон призвал Киев не просто прекратить атаки на объекты энергетики в России, а в целом отказаться от террористической активности, в первую очередь в отношении жилых домов.