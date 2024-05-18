Белый дом прокомментировал атаку украинских беспилотников на Туапсе

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. США не содействуют украинским ударам по территории России, сказал РИА Новости координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
В пятницу власти Краснодарского края информировали, что украинские беспилотники атаковали Туапсе. После падения дрона произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, которое позже полностью потушили.
«Мы не поощряем атаки по российской территории и не содействуем им», — ответил Кирби на вопрос о новых налетах украинских беспилотников, в том числе на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на представителей Пентагона, что украинские власти попросили США снять ограничение на использование передаваемого им оружия и позволить атаковать военные цели на территории, которую Запад признаёт российской.