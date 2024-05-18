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Белый дом признал обеспокоенность укреплением отношений России и Китая

Россия и Китай хотят «бросить вызов международному порядку», уверены в администрации США, и это не может не вызывать беспокойства, заявил 17 мая на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Источник: РИА "Новости"

«Лидеры этих государств [РФ и КНР] действуют по всему миру вразрез нашим интересам в сфере национальной безопасности, вразрез интересам многих наших союзников и партнеров. Неудивительно, что эти два лидера продолжают укреплять свои развивающиеся отношения», — сказал он.

Продолжая тему российско-китайских отношений, координатор СНБ высказался о визите президента России Владимира Путина в Китай и его встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Кирби заявил, что оба политика стремятся «бросить вызов международному порядку, основанному на правилах, союзникам и партнерам, которые благоприятны для США». К тому же, по его словам, Россия и Китай ищут пути укрепления интересов друг друга в области национальной безопасности.

«Я бы не стал говорить, что мы не обеспокоены этими отношениями и направлением их развития. Конечно, это так. Мы внимательно следим за этим», — отметил он.

Российский лидер прибыл с государственным визитом в Китай 16 мая. Он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры прошли сначала в узком, а затем в расширенном составе и продлились около двух с половиной часов. В конце лидеры стран приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. После встречи они продолжили неформальное общение в резиденции «Чжуннаньхай».

17 мая газета Financial Times назвала совместные заявления президента России и председателя КНР пощечиной Вашингтону. В качестве примера приводится заявление Путина и Си Цзиньпина об укреплении военных связей между РФ и КНР, а также обещание противостоять давлению США.

При этом с 24 по 26 апреля Китай посетил глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен. Американский чиновник обвинил Китай в поставках товаров двойного значения (используемых в промышленных целях) для РФ и указал на угрозу подобного сотрудничества европейской безопасности.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков 25 апреля заявил, что визит Блинкена в Китай призван внести нестабильность в российско-китайскую связку, однако Пекин не готов на этот шаг. По словам дипломата, КНР отдает себе отчет в преследуемой Вашингтоном стратегии и готов резко ответить Соединенным Штатам, чтобы сохранить отношения с Россией.