Белый дом признал обеспокоенность укреплением отношений России и Китая

Российский лидер прибыл с государственным визитом в Китай 16 мая. Он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры прошли сначала в узком, а затем в расширенном составе и продлились около двух с половиной часов. В конце лидеры стран приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. После встречи они продолжили неформальное общение в резиденции «Чжуннаньхай».