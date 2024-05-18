Белый дом признал обеспокоенность укреплением отношений России и Китая

«Лидеры этих государств [РФ и КНР] действуют по всему миру вразрез нашим интересам в сфере национальной безопасности, вразрез интересам многих наших союзников и партнеров. Неудивительно, что эти два лидера продолжают укреплять свои развивающиеся отношения», — сказал он.
Продолжая тему российско-китайских отношений, координатор СНБ высказался о визите президента России Владимира Путина в Китай и его встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
Кирби заявил, что оба политика стремятся «бросить вызов международному порядку, основанному на правилах, союзникам и партнерам, которые благоприятны для США». К тому же, по его словам, Россия и Китай ищут пути укрепления интересов друг друга в области национальной безопасности.
Российский лидер прибыл с государственным визитом в Китай 16 мая. Он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры прошли сначала в узком, а затем в расширенном составе и продлились около двух с половиной часов. В конце лидеры стран приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. После встречи они продолжили неформальное общение в резиденции «Чжуннаньхай».
17 мая газета Financial Times назвала совместные заявления президента России и председателя КНР пощечиной Вашингтону. В качестве примера приводится заявление Путина и Си Цзиньпина об укреплении военных связей между РФ и КНР, а также обещание противостоять давлению США.
При этом с 24 по 26 апреля Китай посетил глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен. Американский чиновник обвинил Китай в поставках товаров двойного значения (используемых в промышленных целях) для РФ и указал на угрозу подобного сотрудничества европейской безопасности.
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков 25 апреля заявил, что визит Блинкена в Китай призван внести нестабильность в российско-китайскую связку, однако Пекин не готов на этот шаг. По словам дипломата, КНР отдает себе отчет в преследуемой Вашингтоном стратегии и готов резко ответить Соединенным Штатам, чтобы сохранить отношения с Россией.