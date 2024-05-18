Зеленский заявил, что решение Запада дало России «большое преимущество»

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что Киев на прошлой неделе просил США снять ограничения на использование американского оружия против военных объектов на территории, которую Запад признаёт российской, а также обращался с просьбой помочь определить цели в России, по которым Украина может ударить собственным оружием. В то же время координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, комментируя атаку украинских дронов на НПЗ в Туапсе, заявил РИА Новости, что США не содействуют украинским ударам по территории России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.