NYT: США хотят разработать новое поколение средств защиты своих спутников

Перед голосованием постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что документ направлен на углубление раскола среди членов СБ ООН. РФ и Китай предложили поправку к проекту резолюции, которая предусматривала меры по предотвращению размещения всех видов оружия в космосе, однако она была отклонена Совбезом.