NYT: США хотят разработать новое поколение средств защиты своих спутников

По данным издания, США больше не будут полагаться на военные спутники для связи, навигации и отслеживания угроз. Пентагон «стремится приобрести новое поколение наземных и космических инструментов», которые позволят защищать спутниковую сеть от атак и выводить из строя «вражеские космические корабли».
Ранее Россия применила в Совете Безопасности (СБ) ООН право вето и заблокировала подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе. За резолюцию проголосовали 13 из 15 стран СБ ООН, Китай воздержался от голосования.
Перед голосованием постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что документ направлен на углубление раскола среди членов СБ ООН. РФ и Китай предложили поправку к проекту резолюции, которая предусматривала меры по предотвращению размещения всех видов оружия в космосе, однако она была отклонена Совбезом.