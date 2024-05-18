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Трамп объяснил начало конфликта на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп на мероприятии республиканцев в штате Миннесота высказался о причинах конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Источник: Reuters

Трамп заявил, что конфликт на Украине и война в секторе Газа произошли, поскольку у власти в США стоят «глупые люди».

«Наша страна очень быстро может оказаться в условиях третьей мировой войны, потому что нашей страной управляют глупые люди. Не было бы Украины, не было бы инфляции, не произошло бы и нападения на Израиль», — объяснил он.

Ранее стало известно, что Трамп разработал план мирного урегулирования конфликта на Украине. Отмечается, что он не обнародует свой проект до выборов президента США, назначенных на ноябрь 2024 года.

Трамп Дональд