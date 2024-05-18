Алжир и Словения запросили заседание СБ ООН по ситуации в Рафахе

Тогда же немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что министры иностранных дел не менее 13 стран подписали письмо с призывом к Израилю отказаться от крупной операции в Рафахе. Газете удалось ознакомиться с текстом письма, после чего она сообщила, что обращение подписали все страны G7, кроме США, а также главы дипведомств Австралии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Финляндии, Швеции и Южной Кореи.