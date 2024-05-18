Алжир и Словения запросили заседание СБ ООН по ситуации в Рафахе

«Да, Алжир и Словения запросили данное заседание», — рассказал источник во всемирной организации ТАСС.
Ранее, 16 мая, глава минобороны Израиля Йоав Галант сообщил, что к наземной операции ЦАХАЛ в Рафахе будет привлечена дополнительная группировка войск. Чиновник также отметил, что в настоящее время ХАМАС не имеет резервов оружия и возможности получать новое. По словам Галанта, Израиль таким образом «изматывает» противника.
Тогда же немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что министры иностранных дел не менее 13 стран подписали письмо с призывом к Израилю отказаться от крупной операции в Рафахе. Газете удалось ознакомиться с текстом письма, после чего она сообщила, что обращение подписали все страны G7, кроме США, а также главы дипведомств Австралии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Финляндии, Швеции и Южной Кореи.
10 мая агентство Reuters со ссылкой на суд ООН сообщало, что ЮАР обратилась в Международный (или Мировой) суд ООН с просьбой обязать Израиль вывести войска из Рафаха, в котором проводится военная операция, в рамках дополнительных чрезвычайных мер в связи с войной в секторе Газа. Отмечается, что ЮАР называет Рафах последним убежищем для палестинцев в Газе.
До этого, 8 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге потребовала соблюдения гумправа от Израиля в связи с операцией в Рафахе. На юге сектора Газа на данный момент находятся около 1,5 млн мирных жителей, подчеркнула она. На сегодняшний день палестинское население находится «на грани голода».
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.